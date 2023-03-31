Депутата из Сапожковского района подозревают в незаконной рубке леса

Завершилось расследование уголовного дела в отношении депутата совета депутатов Сапожковского городского поселения. Его обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

В 2020-2021 годах он, являясь участковым лесничим и выступая от имени своего знакомого, которого попросил зарегистрироваться в ИП, оформил с арендатором лесных участков договор на заготовку и вывоз древесины со своего участка и привлёк подрядчиков для осуществления указанных работ.

Как итог – он незаконно заготовил большое количество сырорастущей древесины.

Уголовное дело в отношении депутата направлено в суд для рассмотрения по существу.