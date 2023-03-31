spot_img
Пятница, 31 марта, 2023
7info7

Депутата из Сапожковского района подозревают в незаконной рубке леса

На главнуюНовости Рязани
Изображение от ededchechine на Freepik

Завершилось расследование уголовного дела в отношении депутата совета депутатов Сапожковского городского поселения. Его обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере, с использованием служебного положения.

В 2020-2021 годах он, являясь участковым лесничим и выступая от имени своего знакомого, которого попросил зарегистрироваться в ИП, оформил с арендатором лесных участков договор на заготовку и вывоз древесины со своего участка и привлёк подрядчиков для осуществления указанных работ.

Как итог – он незаконно заготовил большое количество сырорастущей древесины.

Уголовное дело в отношении депутата направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации