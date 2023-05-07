spot_img
Воскресенье, 7 мая, 2023

Депутат предложил запретить в России продажу алкоголя лицам до 21 года

Изображение от wirestock на Freepik
Изображение от wirestock на Freepik

Депутат Государственной Думы, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев добивается запрета на продажу алкоголя в РФ лицам, не достигшим 21 года. Об этом он заявил РИА Новости.

По мнению Хамзаева, подобный запрет поддерживает подавляющее большинство жителей страны. Речь идёт как о крепком алкоголе, так и о пиве.

Депутат отметил, что инициатива направлена на укрепление страны, особенно в части демографии.

Парламентарий уверен: Минздрав должен настаивать на полном запрете, частичные ограничения — полумера.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации