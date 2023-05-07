Депутат предложил запретить в России продажу алкоголя лицам до 21 года

Депутат Государственной Думы, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев добивается запрета на продажу алкоголя в РФ лицам, не достигшим 21 года. Об этом он заявил РИА Новости.

По мнению Хамзаева, подобный запрет поддерживает подавляющее большинство жителей страны. Речь идёт как о крепком алкоголе, так и о пиве.

Депутат отметил, что инициатива направлена на укрепление страны, особенно в части демографии.

Парламентарий уверен: Минздрав должен настаивать на полном запрете, частичные ограничения — полумера.