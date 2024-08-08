Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает процедуру принятия решений на общих собраниях членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ и ОНТ).

Никита Чаплин, глава Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной Думы, рассказал в беседе с NEWS.ru о том, что новый закон уточняет определение кворума для очно-заочного и заочного голосования.

По закону общее собрание считается правомочным, если на нём присутствует более половины членов товарищества или их представителей. Однако при заочном голосовании личное присутствие не требуется, и это создавало правовую неопределённость в вопросе определения кворума.

Законопроект устраняет эту неоднозначность, устанавливая порядок, при котором кворум определяется на основе участников, а не присутствующих. То есть кворум будет обеспечен, если в собрании примут участие более 50% членов товарищества или их представителей.

Кроме того, законопроект закрепляет за правительством России полномочия по определению порядка заочного голосования с использованием единого портала госуслуг. До этого момента такой порядок не был предусмотрен.

Новые правила повышают правовую защищённость членов СНТ и ОНТ и помогают избежать юридических споров, заключил Чаплин.