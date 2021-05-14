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Пятница, 14 мая, 2021
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Депутат облдумы попросил губернатора проконтролировать расследование инцидента в приюте для животных

7info
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Депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров попросил губернатора Николая Любимова взять на контроль расследование инцидента в приюте для животных в Рязани. Об этом депутат сообщил у себя на странице ВК. 

9 мая около 3 часов ночи неизвестные проникли на территорию передержки МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», находящейся по адресу г.Рязань, Южный промузел, 6, стр. 38, вывели из строя камеры видеонаблюдения, сорвали замки, открыли вольеры и ворота, выпустили около 500 собак на окружную дорогу. Одну собаку сбила машина, одну загрызли.

Чудом обошлось без серьёзных ДТП, а ведь жертвами могли стать люди. Дорога довольно оживлённая, особенно в утренние часы.

Могли пострадать и люди, которые находились в районе передержки, ведь в службе содержатся и агрессивные собаки.

В связи с этим направил депутатский запрос Губернатору Рязанской области Николаю Любимову с просьбой:

Взять расследование происшествия на особый контроль;

Оказать содействие в усилении мер безопасности на территории МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», чтобы подобная ситуация не повторилась вновь;

Оказать содействие в ускорении работы по строительству современного и безопасного муниципального приюта для безнадзорных животных.

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