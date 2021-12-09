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Четверг, 9 декабря, 2021
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Депутат облдумы Дмитрий Боронтов встретился с жителями улицы Окской в Рязани

7info

Депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Боронтов в среду, 8 декабря, встретился с жителями домов по улице Окской. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. 

Люди обратились к нему с жалобой на подтопление придомовых территорий. Они рассказали, что в непосредственной близости к  домам ведется строительство школы. Раньше там была низменность, и потоки воды направлялись туда.

Совместно с представителем подрядной организации, которая возводит школу, был выработан ряд предложений по устранению возникшей проблемы. Так, было решено установить дренаж для отведения скопившейся воды в коллектор, а также отсыпать затопленные придомовые территории грунтом и щебнем и создать дренажный канал для отвода воды с улицы Муромское шоссе.

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Дмитрий Боронтов отметил, что на сегодняшний момент удалось решить экстренную проблему и подрядчик продолжает работы по обустройству временной схемы отвода воды. При этом депутат подчеркнул, что администрации города необходимо проработать вопрос о строительстве постоянной системы водоотвода на этой территории.

  • Депутат облдумы Дмитрий Боронтов встретился с жителями улицы Окской в Рязани
  • Депутат облдумы Дмитрий Боронтов встретился с жителями улицы Окской в Рязани
  • Депутат облдумы Дмитрий Боронтов встретился с жителями улицы Окской в Рязани

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