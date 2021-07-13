Депутат областной Думы выступает за масштабное озеленение Рязани

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У рязанских градоначальников нет рассчитанной на несколько лет стратегии по озеленению города. То и дело на ведомственных информплощадках появляется информация о проведении различных общественных обсуждений. Но насколько мнение горожан повлияет на благоустройство Лесопарка, Торгового городка или Дубовой рощи в Октябрьском районе — непонятно.

Даже близость сентябрьской битвы за депутатские мандаты не помешала безжалостно демонтировать ограду и вырубить два десятка ясеней в Верхнем городском саду, известном как «Наташкин парк». А при строительстве нового корпуса в детском саду № 99 в Горроще внутри большого двора снесли около 130 деревьев.

Мнение жителей района по этому поводу никто не спросил. Их даже не оповестили о проведении масштабной вырубки. Что посадят здесь вместо уничтоженных деревьев, в горадминистрации не уточняют. Также непонятно, какими насаждениями заменят ясени, уничтоженные в «Наташкином парке».

Зеленое строительство Рязани уже не первый год ведется хаотично и безответственно. Депутат Рязанской областной Думы от Партии пенсионеров Наталья Рубина выступила в защиту озеленения областного центра:

— Необходим долгосрочный план по озеленению города. И общественные слушания надо проводить не для «галочки», а реально выезжать во дворы Рязани и интересоваться у самих жителей, где они хотят видеть зеленые зоны. За дирекцией благоустройства города следует закрепить уход за этими территориями. Не просто бумажки раз в две недели собрать, а клумбы разбить, организовать полив растений в жаркое время.

Вспомните, ведь все это уже было. Сделать каждый двор зеленым – такой приоритет был у градоначальников. И решение это было весьма дальновидным. Таким образом, был решен вопрос эстетического характера и вместе с ним – улучшения экологии. То, как выглядит город, является индикатором эффективности работы городских властей. Это же очевидно! Двор с деревьями и палисадниками – это как большой цветочный горшок в доме, который и создает в нем уют.