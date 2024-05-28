Депутат Макаров объяснил одну из основных задач корректировки налоговой системы

Поддержка МСП – одна из основных задач корректировки налоговой системы. Об этом заявил Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Планируется совершенствование упрощенной системы налогообложения (УСН). Главным принципом должно стать создание стимулов для роста малого бизнеса. Субъектам малого и среднего бизнеса должно стать невыгодно применять различные схемы неправомерной минимизации налогов ради создания видимости соответствия критериям, при которых они могут применять УСН.