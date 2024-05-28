Депутат Макаров объяснил одну из основных задач корректировки налоговой системы

Поддержка МСП – одна из основных задач корректировки налоговой системы. Об этом заявил Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

— Поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение возможностей для активного роста входит в число приоритетных задач, которые ставятся во главу угла предлагаемых изменений налоговой системы, – подчеркнул парламентарий. Корректировки должны носить взвешенный разумный характер. Одна из рекомендаций, которую Правительству РФ дает Государственная Дума – сохранение режима налога на профессиональный доход в неизменном виде. Тема обсуждалась с общественными организациями, которые объединяют предпринимателей и самозанятыми гражданами. «Это вопрос доверия людей к государству. Сегодня на этот режим перешли более 10 млн. человек, тех, кто раньше не платил налоги. Они вышли из тени только благодаря тому, что с одной стороны, государство предоставило им эту возможность, а с другой стороны, они поверили государству, что эти условия будут выполняться, – сказал Андрей Макаров.

Планируется совершенствование упрощенной системы налогообложения (УСН). Главным принципом должно стать создание стимулов для роста малого бизнеса. Субъектам малого и среднего бизнеса должно стать невыгодно применять различные схемы неправомерной минимизации налогов ради создания видимости соответствия критериям, при которых они могут применять УСН.