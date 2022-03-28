Депутат Красов жёстко высказался по поводу «пятой колонны»

Друг познаётся в беде.

Спецоперация на Украине всем нам хорошо показала на кого действительно можно положиться в трудную минуту, кто наши настоящие друзья, а кто все это время ими притворялся.

Так называемая «пятая колонна» — наши национал-предатели, не заставили себя долго ждать.

Они зашевелились и зашипели, как клубок ядовитых змей, с первых же дней военной спецоперации.

И так яростно и злобно они зашипели и стали плеваться своим ядом в адрес нашего Президента и наших парней, которые сегодня мужественно и самоотверженно защищают нашу страну и освобождают Украину от неонацистской и бандеровской нечисти, что мы просто обязаны их заткнуть — заткнуть нашим народным единством, нашей сплоченностью, нашей искренней любовью к своему Отечеству.

Им нет места в России. Они просто не достойны быть русскими, не достойны жить и работать с русскими, они не достойны русских [российских] орденов и медалей, они не достойны любви и уважения русского народа.

Это моя личная позиция, как русского человека, как Героя РФ.