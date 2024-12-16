Депутат Ильтяков: попытки за деньги покупать рождаемость закончатся ничем

Российские власти не смогут повысить рождаемость с помощью денежных выплат. Попытки материального решения демографической проблемы приводят к формированию паразитических наклонностей в обществе. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Ильтяков в разговоре с ЕАН, комментируя заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Шумков заявил в ходе прямой линии, что «все попытки государства за деньги покупать рождаемость закончатся ничем». По его словам, материнский капитал и различные пособия являются лишь вспомогательными инструментами, а основная проблема заключается в мышлении людей.

«Я полностью согласен с губернатором. Никакие деньги не смогут решить демографическую проблему. Только воспитание и уважение друг к другу способны изменить ситуацию к лучшему. Если мы будем увеличивать выплаты за первого, второго, третьего ребенка, вводить новые пособия, это приведет к тому, что человек начнет рассчитывать на жизнь за чужой счет. У него появятся паразитические наклонности, и детей он будет рожать лишь для того, чтобы за их счет существовать», — заявил депутат.

При этом он подчеркнул, что государственная поддержка действительно важна, и она уже сегодня достаточно значительная. В качестве примера Ильтяков указал на увеличение количества мест в детских садах, строительство перинатальных центров, снижение уровня детской смертности. По его мнению, необходимо воспитывать молодое поколение, начиная с детского сада.

«Нужно говорить не о безопасности секса, а о любви между мужчиной и женщиной, о создании семьи, о любви к детям. Всё должно быть объединено крепкой нитью: что такое величие женщины, что такое величие семьи, что такое величие детей. Создание семьи — это грандиозное таинство. И только когда мы начнем относиться к этому серьезно, у нас все наладится», — заключил Ильтяков.

Ранее заместитель председателя правительства Рязанская область по соцвопросам Наталья Суворова заявила, что ребёнок «кормит себя сам». Такую фразу она произнесла, говоря о мерах поддержки, которые полагаются роженицам и семьям в связи с рождением малыша.