Депутат Ильтяков: попытки за деньги покупать рождаемость закончатся ничем

Российские власти не смогут повысить рождаемость с помощью денежных выплат. Попытки материального решения демографической проблемы приводят к формированию паразитических наклонностей в обществе. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Ильтяков в разговоре с ЕАН, комментируя заявление губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
Шумков заявил в ходе прямой линии, что «все попытки государства за деньги покупать рождаемость закончатся ничем». По его словам, материнский капитал и различные пособия являются лишь вспомогательными инструментами, а основная проблема заключается в мышлении людей.
При этом он подчеркнул, что государственная поддержка действительно важна, и она уже сегодня достаточно значительная. В качестве примера Ильтяков указал на увеличение количества мест в детских садах, строительство перинатальных центров, снижение уровня детской смертности. По его мнению, необходимо воспитывать молодое поколение, начиная с детского сада.
Ранее заместитель председателя правительства Рязанская область по соцвопросам Наталья Суворова заявила, что ребёнок «кормит себя сам». Такую фразу она произнесла, говоря о мерах поддержки, которые полагаются роженицам и семьям в связи с рождением малыша.