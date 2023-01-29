Воскресенье, 29 января, 2023
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Депутат Хинштейн опубликовал имена участников отстрела лосей в Ярославской области

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в Telegram фотографии охотничьих билетов восьми мужчин, которых обвинили в массовой бойне лосей в Ярославской области.

Инцидент произошел в декабре 2022 года в Тутаевском районе.

«Давайте деанонимизируем этих живодеров! Если вы знаете что-то о них, напишите мне, пожалуйста, в чат. Страна должна знать своих «героев», – написал Хинштейн.

По его словам, участники ВИП-охоты незаконно убили 20 лосей и лосят. Возбуждено уголовное дело по статье «браконьерство».

24 декабря суд отправил председателя охотничьего хозяйства под домашний арест на 30 дней. Расследованием дела занимается Следственный комитет.

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