Вторник, 27 августа, 2024

Депутат Госдумы рассказала о поддержке семей к 1 сентября

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Изображение Paolinio с сайта Pixabay

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб сообщила, что хотя на федеральном уровне не предусмотрены выплаты или льготы ко Дню знаний, практически все регионы России приняли меры по поддержке многодетных семей. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Почти все субъекты провели работу с региональными законами и решили обеспечить многодетные семьи различными формами поддержки. Это могут быть бесплатная школьная и спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьных столовых и множество других льгот», — отметила Бессараб.

Кроме того, депутат напомнила о недавних изменениях в федеральном законодательстве, которые позволяют родителям использовать остатки средств материнского капитала, если сумма составляет менее 10 тысяч рублей, на подготовку к новому учебному году.

«Также многие работодатели, профсоюзы, общественные организации и политические партии организуют различные акции ко Дню знаний», — добавила Бессараб.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани планируют построить новое здание поликлиники № 12

Психолог рассказала об опасности дружбы между родителями и детьми

Спасла ребёнка: беременная Анна Хилькевич упала с лестницы

Удар по иностранным инструкторам в Кривом Роге: 15 англоязычных раненых

Павел Малков рассказал о работе Комиссии Госсовета РФ

Успение 28 августа: в этот день пробуют новый урожай, помогают нуждающимся и следят за росой

В Югре медведь перешёл дорогу, только убедившись, что водитель его пропускает

В Рязанской области создали электронный сборник для участников СВО и их родных

По Рязани расклеили листовки в поддержку Павла Дурова

Житель Скопина получил 17 лет строгого режима за изнасилование ребёнка

Жительница Омской области нашла гриб крайне необычной формы

Наводим порядок: как Новолуние 3 сентября изменит наши жизни. Что сделать, чтобы привлечь удачу