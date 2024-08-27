Депутат Госдумы рассказала о поддержке семей к 1 сентября

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб сообщила, что хотя на федеральном уровне не предусмотрены выплаты или льготы ко Дню знаний, практически все регионы России приняли меры по поддержке многодетных семей. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Почти все субъекты провели работу с региональными законами и решили обеспечить многодетные семьи различными формами поддержки. Это могут быть бесплатная школьная и спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьных столовых и множество других льгот», — отметила Бессараб.

Кроме того, депутат напомнила о недавних изменениях в федеральном законодательстве, которые позволяют родителям использовать остатки средств материнского капитала, если сумма составляет менее 10 тысяч рублей, на подготовку к новому учебному году.

«Также многие работодатели, профсоюзы, общественные организации и политические партии организуют различные акции ко Дню знаний», — добавила Бессараб.