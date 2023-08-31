Депутат госдумы предложил ввести новые требования к ЧОПам, охраняющим школы

Депутат от фракции «Единая Россия», член комитета госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил улучшить систему безопасности в школах.

В первую очередь, по словам депутата, необходимо провести массовую проверку школ. Проверить нужно системы пропуска, видеонаблюдения, ограждения и входные группы. Это, отмечает Колунов, должна быть тщательная проверка, которая поможет выявить и устранить нарушения в безопасности учебных заведений.

Также парламентарий отметил необходимость введения федерального стандарта, который будет регулировать систему охраны школ, детских садов, колледжей и университетов.

Стандарт требований нужно прописать и для сотрудников ЧОПов, работающих в учебных учреждениях. Он будет подтверждать их квалификацию.

«Безусловно, такой стандарт должен быть разработан совместно с представителями МЧС, МВД, Росгвардии и других профильных ведомств. Речь идет о безопасности наших детей, и мы должны приложить все усилия, чтобы ее обеспечить», — пояснил депутат в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».