Четверг, 1 июня, 2023
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Депутат Госдумы предложил конфисковывать у россиян дроны

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Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил конфисковывать у россиян беспилотники. Правда, только у тех, кто ранее был оштрафован за запуск дронов в запрещённых местах.

Колунов убеждён: изъятие дронов у всех россиян – мера избыточная, а над конфискацией их у тех, кто нарушает закон, задуматься можно.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат отметил, что мера по запретам на полёты гражданских беспилотников связана исключительно со следованием мер безопасности:

– Есть лица и организации, например, спецслужбы, у которых имеется соответствующая регистрация на беспилотные летательные средства и разрешения на их запуски, –  обратил внимание Колунов.

Юрист Юрий Капштык также обратил внимание, что для осуществление своей профессиональной деятельности разрешения на полёты также получают представители гражданских специальностей.

–  Но если геодезист или любой другой человек не получил разрешение на использование дрона в производственных целях, то можно считать, что лицо просто использует БПЛА для развлечения. Это сейчас запрещено, действуют штрафы. В таком случае изъятие летательного средства за повторное нарушение вполне возможно, – комментирует инициативу он.

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