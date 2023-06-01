Депутат Госдумы предложил конфисковывать у россиян дроны

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил конфисковывать у россиян беспилотники. Правда, только у тех, кто ранее был оштрафован за запуск дронов в запрещённых местах.

Колунов убеждён: изъятие дронов у всех россиян – мера избыточная, а над конфискацией их у тех, кто нарушает закон, задуматься можно.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат отметил, что мера по запретам на полёты гражданских беспилотников связана исключительно со следованием мер безопасности:

– Есть лица и организации, например, спецслужбы, у которых имеется соответствующая регистрация на беспилотные летательные средства и разрешения на их запуски, – обратил внимание Колунов.

Юрист Юрий Капштык также обратил внимание, что для осуществление своей профессиональной деятельности разрешения на полёты также получают представители гражданских специальностей.