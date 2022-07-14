Депутат Госдумы Красов рассказал о поддержке российской экономики

Государство продолжит поддерживать отрасли российской экономики на фоне санкций, эффективность расходования средств будет на особом контроле.

Главным приоритетом России в экономике и промышленности является развитие собственного производства. К запуску готовится ещё один механизм поддержки предприятий — промышленная ипотека. Как подчеркнул Михаил Мишустин, важно, чтобы российские компании ускоренными темпами наращивали степень локализации производств, повышали свою конкурентоспособность, обеспечивали в полном объеме потребности внутреннего рынка в высокотехнологичных и, главное, качественных товарах.

Отмечу основные решения правительства РФ и ведомств по мерам поддержки российской экономики:

— Правительство РФ расширило границы ТОР «Железногорск» для реализации новых инвестиционных проектов. Границы территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск», расположенной в Красноярском крае, будут расширены за счет включения дополнительных земельных участков.

— Правительство РФ подготовило изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды». Теперь правительство будет компенсировать затраты при реализации концессионных соглашений. Всего в 2022 году на создание инфраструктуры по обращению с отходами в федеральном бюджете предусмотрено более 26 млрд рублей.

— До конца года Ростуризм разработает план по развитию туризма в России. Целью проекта является создание территориальной карты развития туризма в стране. Разработка проекта ведется в два этапа. Первый этап включает оценку туристического потока территорий, точек входа и проработку маршрутизации.

Кроме того, благодаря успешному диалогу Правительства РФ и предпринимательского сообщества, можно отметить целый ряд успехов по созданию и расширению производств и развития технологических цепочек:

— Первая версия банкоматов, произведенных российским производителем, ожидается в конце декабря текущего года;

— Ученые из Сколково разработали уникальный протез ног. Он позволит людям с инвалидностью бегать и ездить на велосипеде;

— До конца 2022 года новосибирский завод компании Renewal выпустит 50 новых препаратов-аналогов зарубежных лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, гормональных препаратов, лекарств от повышенного уровня холестерина в крови. Также будут введены в производство антибиотики. За счет местного производства цены на них будут дешевле на 20-30%;

— Саратовскими селекционерами осваивается производство семян тритикале — гидрида пшеницы и ржи, искусственно выведенный человеком;

— В России разрешили параллельный импорт LEGO, а также продукции Siemens и BMW.

— В Нижегородской области компания «Хома» запустила новую линию производства клеевых составов. В месяц компания может выпускать 600 т клея на водной основе. Предприятие планирует дальнейшее расширение.

— В Башкирии откроют производство коленных протезов. Сейчас на этапе производства находится первая серия из 100 протезов;

— В Москве создают новый индустриальный кластер. В комплекс войдут четыре завода по производству стройматериалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров. Объем инвестиций составит 13,2 млрд руб. Планируется, что будет создано 650 новых рабочих мест.