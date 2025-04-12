Депутат Госдумы Красов объяснил, зачем в армию призовут 160 тысяч человек

Весенний призыв 2025 года стал крупнейшим за последние 11 лет. Согласно указу президента Владимира Путина, на срочную службу планируется направить 160 тысяч человек. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, депутат от Рязанской области Андрей Красов в интервью «Парламентской газете» рассказал, с чем связано резкое увеличение численности призывников.

По словам парламентария, причины роста призыва не связаны со специальной военной операцией. Основной фактор — расширение границ с блоком НАТО. После вступления в альянс Финляндии и Швеции протяженность сухопутной границы России с НАТО увеличилась на 1200 километров. Это потребовало принятия дополнительных мер по укреплению обороны страны.

— Это стало ответом на расширение НАТО. Чтобы обеспечить безопасность России, было принято решение увеличить численность Вооруженных сил. А значит, нужно и больше срочников, и больше контрактников, — пояснил Красов.

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Он добавил, что в настоящее время активно формируются новые части и соединения, идет комплектование двух военных округов, создается новый род войск — беспилотная авиация. Все это требует подготовленных кадров, и увеличение числа призывников — логичный шаг в рамках реформы армии.

Красов особо подчеркнул, что военнослужащие по призыву не будут направляться в зону боевых действий.

— Здесь всё прозрачно: ни в Донецкую, ни в Луганскую народные республики, ни в Херсонскую и Запорожскую области, ни в приграничные регионы вроде Курской и Белгородской срочники не направляются. Это чётко обозначено на уровне Президента и Министерства обороны, — отметил депутат.

Таким образом, по словам Андрея Красова, рост числа призывников связан исключительно с плановым увеличением состава российской армии в условиях меняющейся геополитической обстановки, а не с какими-либо внештатными ситуациями.