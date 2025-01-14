Депутат Госдумы Альшевских возмутился работой рязанских полицейских

Депутат Госдумы Андрей Альшевских раскритиковал работу рязанских полицейских в своём телеграм-канале.
По словам политика, рязанские полицейские учудили. Коллеги из Москвы направили правоохранителям материалы о деятельности признанного иноагентом Сергея Ежова. Его депутат называет пропагандистом, прислуживающим Западу.
По его информации, протокол на иноагента Ежова составили после вмешательства областной прокуратуры. Дело должно быть рассмотрено в суде сегодня.
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В описании телеграм-канала политик пишет, что он депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска.