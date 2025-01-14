Депутат Госдумы Альшевских возмутился работой рязанских полицейских

Депутат Госдумы Андрей Альшевских раскритиковал работу рязанских полицейских в своём телеграм-канале.

По словам политика, рязанские полицейские учудили. Коллеги из Москвы направили правоохранителям материалы о деятельности признанного иноагентом Сергея Ежова. Его депутат называет пропагандистом, прислуживающим Западу.

— За них собрали фактуру. Оставалось распорядиться с умом. Но вот на этом месте как раз возник сбой. Повода для привлечения к ответственности глазастые «Анискины» из Рязани не усмотрели, — написал депутат.

По его информации, протокол на иноагента Ежова составили после вмешательства областной прокуратуры. Дело должно быть рассмотрено в суде сегодня.

Реклама

В описании телеграм-канала политик пишет, что он депутат Госдумы от Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Среднеуральска.