Переговоры по урегулированию конфликта на Украине остаются одним из наиболее острых вопросов международной политики. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью aif.ru заявил, что для их начала необходимы определённые условия.

По словам Чепы, переговоры возможны только при наличии ряда предпосылок. Среди них он выделил: определение будущего статуса Украины в военном плане; понимание перспектив Трансатлантического союза и его роли в конфликте; решение вопросов, ранее озвученных Владимиром Путиным.

Чепа подчеркнул, что без выполнения этих условий обсуждение мирного урегулирования будет преждевременным.

Президент России Владимир Путин ранее озвучил свои требования для достижения мира. Среди них:

Вывод украинских войск с территорий новых регионов РФ.

Отказ Украины от стремления вступить в НАТО.

Проведение демилитаризации и денацификации.

Принятие Украиной нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

Отмена санкций, введённых против России.

Эти условия остаются непреложной основой для российской стороны в возможных переговорах.

Ранее Дональд Трамп, вступающий в должность президента США, выразил мнение, что Владимир Зеленский уже начинает осознавать необходимость переговоров с Россией. Такое заявление может свидетельствовать о переменах в подходах международных игроков к урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам, если будут соблюдены российские условия. Это подчёркивает позицию Кремля, который видит в достижении своих целей обязательное условие для прекращения конфликта.