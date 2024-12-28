Депутат ГД Дмитриева: средняя зарплата в 2025 году увеличится на 15–17%

Средняя заработная плата в России в 2025 году вырастет на 15–17%, заявила в интервью NEWS.ru депутат Оксана Дмитриева. Она объяснила это рекордно низким уровнем безработицы и дефицитом кадров. Однако индексация пенсий и социальных пособий, по её словам, будет значительно отставать как от темпов роста заработных плат, так и от уровня инфляции.

— Рост средней заработной платы в 2025 году составит около 15–17%. При этом индексация пенсий и пособий будет существенно отставать и от инфляции, и от роста средней заработной платы, — подчеркнула Дмитриева.

Депутат отметила, что в 2025 году уровень безработицы останется рекордно низким, а во многих секторах экономики будет наблюдаться дефицит кадров. Усиление конкуренции среди работодателей приведет к тому, что зарплаты будут расти быстрее инфляции, пояснила она.

Ранее стало известно, что в 2024 году 58% работодателей в России повысили заработные платы своим сотрудникам. Для сравнения, в 2023 году таких работодателей было больше — 68%. По данным онлайн-платформы hh.ru, в 2024 году 6% компаний снизили зарплаты, а 33% оставили их на прежнем уровне. Для сравнения, в 2023 году лишь 1% работодателей сообщали о снижении окладов.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в сфере HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес), где 68% компаний увеличили оклады. В добывающей промышленности рост зарплат составил 67%, а в тяжелой и легкой промышленности — по 66%.