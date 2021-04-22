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Четверг, 22 апреля, 2021
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Депутат Андрей Макаров прокомментировал послание президента РФ

7info7
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Депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию.

По его словам, президент в послании предложил конкретные шаги для решения социальных и экономических вопросов.

В праве есть такое понятие – закон прямого действия, – сказал парламентарий. – Вот это послание – прямого действия, потому что президент не только назвал проблемы, но и озвучил конкретные решения наиболее актуальных проблем.

Задачи ставились как по текущему году, так и по трехлетке, и потому потребуется внесение изменений «в трехлетний бюджет», а перед этим и в отраслевое законодательство, подчеркнул Андрей Макаров.

В любом случае эти поправки предстоит принимать в весеннюю сессию, а с учетом тех законов, которые предстоит принять, это где‑то, наверное, уже май.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что предложенные Путиным решения в сфере социальной политики являются крайне важными и нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан. В экономике предусмотрен целый комплекс дополнительных мер по улучшению делового климата, снижению рисков для вложения частных инвестиций.

Для нас важно, что особое внимание Президента было уделено оказанию финансовой помощи российским регионам для решения острых системных задач и новым инструментам развития субъектов РФ. Президентские инициативы позволят существенно повысить возможности Рязанской области в реализации национальных целей, укрепить социальную инфраструктуру в муниципальных образованиях, уделить дополнительное внимание тем сферам, где существующие проблемы волнуют людей больше всего, – сказал Губернатор.

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