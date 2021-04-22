Депутат Андрей Макаров прокомментировал послание президента РФ

Депутат Госдумы РФ от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию.
По его словам, президент в послании предложил конкретные шаги для решения социальных и экономических вопросов.
Задачи ставились как по текущему году, так и по трехлетке, и потому потребуется внесение изменений «в трехлетний бюджет», а перед этим и в отраслевое законодательство, подчеркнул Андрей Макаров.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что предложенные Путиным решения в сфере социальной политики являются крайне важными и нацелены на усиление прямой, адресной поддержки граждан. В экономике предусмотрен целый комплекс дополнительных мер по улучшению делового климата, снижению рисков для вложения частных инвестиций.