Пятница, 14 июня, 2024

Денис Арапов стал генеральным директором издания LIFE

Автор: 7info

Опубликовано

Бывший пресс-секретарь экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова назначен на должность генерального директора издания LIFE.

В качестве задач нового руководителя называются организация процессов в команде издания, стратегическое планирование и развитие.

Денис Арапов стал генеральным директором издания LIFE

Сам Арапов назвал назначение новым вызовом.

После работы в Рязанской области Арапов возглавлял Департамент информационной политики в Томской области. До переезда в Рязань он работал в структуре ВГТРК, а также вёл программу «Профессия — репортёр» на НТВ.

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