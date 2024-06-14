Денис Арапов стал генеральным директором издания LIFE

Бывший пресс-секретарь экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова назначен на должность генерального директора издания LIFE.

В качестве задач нового руководителя называются организация процессов в команде издания, стратегическое планирование и развитие.

Сам Арапов назвал назначение новым вызовом.

После работы в Рязанской области Арапов возглавлял Департамент информационной политики в Томской области. До переезда в Рязань он работал в структуре ВГТРК, а также вёл программу «Профессия — репортёр» на НТВ.