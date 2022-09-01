В общеобразовательных учреждениях региона состоялся праздник начала нового учебного года, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

По поручению врио губернатора Рязанской области Павла Малкова праздничные мероприятия на закрепленных территориях посетили кураторы муниципальных образований региона.

День знаний отметили во всех 298 общеобразовательных учреждениях Рязанской области — здесь начали учебу более 100 тысяч детей и подростков, из них более 13 тысяч сели за школьную парту в первый раз.

Новый учебный год в школах Рязанской области начался с исполнения гимна и поднятия государственного флага России. Этот важный элемент патриотического воспитания поддержан Президентом Российской Федерации.

Все образовательные учреждения региона признаны соответствующими установленным требованиям и готовы к началу занятий. В 19 школах проведен капитальный ремонт по проекту модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». В плановом порядке ремонтные работы проведены в 125, а косметический ремонт выполнен во всех 298 образовательных учреждениях. Общий объем направленных на эти цели средств составил 1,3 млрд. рублей.

1 сентября приняла учеников и преподавателей новая школа на 132 места в селе Просечье Александро-Невского района. Продолжается строительство двух образовательных учреждений — на 1100 мест в микрорайоне Кальное Рязани и учебного корпуса на 120 мест Лесно-Конобеевской школы-интерната в Шацком районе.

В Рязанской области ученики 1-4 классов будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием. Двухразовое горячее питание будут получать дети с ограниченными возможностями здоровья. Новую компьютерную технику получили 47 образовательных учреждений.