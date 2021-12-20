День зимнего солнцестояния 2021: что нельзя и нужно делать 21 декабря

21 декабря – День зимнего солнцестояния. В этот день наступает самый короткий день в году. В этот раз солнцестояние наступит в 18.58 по московскому времени.

К солнцевороту (так ещё называют солнцестояние) наши предки относились по-особенному. С одной стороны, считали, что это очень благоприятный день. С помощью заговоров и обрядов можно привлечь к себе здоровье, молодость, деньги и успех. С другой стороны – солнцеворот считался всегда очень мистическим временем. Ночь длинна, а, значит, выходят на улицу тёмные духи, которые так и наровят приблизиться к человеку.

Что нельзя и нужно делать в день зимнего солнцестояния 2021 года? К каким приметам стоит прислушаться, чтобы предугадать свою судьбу?

Традиции, запреты и ритуалы 21 декабря

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21 декабря нужно с головой уходить в семейные дела. Займитесь уборкой, готовкой, наведите порядок там, где прежде не удавалось. Устройте тихий ужин вместе с домочадцами.

Выходить на улицу, особенное в тёмное время, нет стоит. Можно навлечь на себя беду.

Согласно традициям, заниматься сегодня чем-то шумным и беспокойным нельзя. Отложите посиделки с друзьями, не употребляйте алкоголь. Выбор стоит сделать в пользу спокойных занятий: чтения, шитья, общения с близкими.

Если у вас есть начинания, которые давно не удаётся довести до конца, стоит попробовать приняться за них 21 декабря. Есть вероятность, что работа успешно завершится.

Не следует сегодня ходить в грязной одежде. Так можно привлечь в свой дом большие беды. Жилище также нужно привести в порядок к солнцестоянию.

Входные двери 21 декабря украшают еловыми лапами, чтобы отогнать нечисть.

Народные приметы Дня солнцестояния

По погоде сегодня судят о том, какая погода ждёт нас в Новый год:

Если установился мороз 21 декабря, то и в Новый год будет морозно;

Если случилась оттепель, то не жди погожего Нового года. Либо метели будут мести, либо дожди лить;

Иней на ветках сулит хороший урожай летом;

Если птицы садятся на сугроб, жди потепления;

Ворона сидит у трубы – к плохим новостям;