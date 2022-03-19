День весеннего равноденствия 2022: что нельзя делать 20 марта

20 марта – День весеннего равноденствия. Солнце переходит сегодня из Южного полушария в Северное, а, значит, наступает астрономическая весна. В этот день продолжительность светового дня и ночи почти одинаковое. Принято считать, что это время наполнено особой магией и энергетикой.

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Многие верят, что сегодня пробуждается природа. Поэтому День весеннего равноденствия нужно провести правильно, соблюдая особые заветы предков.

Что нельзя и нужно делать в День весеннего равноденствия

Сегодня ни в коем случае нельзя ругаться и спорить с близкими и друзьями. Испорченные взаимоотношения вряд ли удастся восстановить.

Этот день стоит посвятить добрым делам, чтобы в жизнь пришло благополучие: помогите нуждающимся, побудьте рядом с родными, сделайте им подарки.

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В День весеннего солнцестояния нужно обязательно побыть на улице. Солнечный свет сегодня дарит здоровье и радость, помогает справиться в болезнями и неудачами.

Сегодня запрещается брать и давать деньги в долг. Иначе лишитесь финансового благополучия на целый год.

Народные приметы на День весеннего равноденствия

Если 20 марта солнечно и тепло, лето наступит рано и будет погожим;

Пасмурная погода сулит дожди летом и плохой урожай;

Туман утром – к хорошей жатве;