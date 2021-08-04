День рождения отмечает игумен Лука (Степанов)

- Advertisement -

4 августа 55-летний юбилей отмечает игумен Лука (Степанов) настоятель Пронского Спасо-Преображенского мужского монастыря, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, кандидат исторических наук.

Отец Лука – выпускник Российского института театрального искусства (ГИТИС), Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, духовный публицист. Большую часть своего служения посвящает духовно-просветительской работе с молодёжью. Является автором и ведущим телевизионной программы «Душевная вечеря», вдохновителем создания студенческого межвузовского отряда «Теограм», инициатором проведения в РГУ имени С.А. Есенина ежегодного конкурса чтецов духовной прозы и поэзии «Покровские вечера», членом жюри творческого конкурса для учащихся средних общеобразовательных школ «Интеллект плюс талант».

Коллектив редакции информационного агентства «7 новостей» от всей души поздравляет батюшку с днём рождения, желает здоровья и успехов во всех благих делах!