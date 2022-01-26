День рождения рязанского джаза отметят большим концертом

С 2017 года в Рязани есть собственный музыкальный праздник — день рождения рязанского джаза. Он связан с именем искренне уважаемого и почитаемого в рязанской музыкальной среде джазмена Александра Семячкина. Маэстро организовывал международные фестивали, собирал коллективы, проводил концерты, сам играл на саксофоне и руководил биг-бэндом. Вокруг него долгое время была сосредоточена джазовая жизнь всего города. В малом составе несколько лет с ним играли два нынешних участника группы Feelin’s Константин Панкратов и Геннадий Филин.

В январе 2017 года в легендарном джаз-кафе Фонтан состоялся джемсейшн, посвященный первому дню рождения рязанского джаза. Из Санкт-Петербурга приехал маэстро Семячкин. А 1 июня 2017 года Александра не стало…

С тех пор существует «День рождения рязанского джаза», праздник импровизации, который продолжает замечательные джазовые традиции родного города. Эту идею выдвинул рязанский гитарист Станислав Глушенков, который также играл с Маэстро.

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В программе концерта 6 февраля примут участие эстрадно-духовой оркестр ДК Приокский п/у Максима Бабия группа Feelin’s Геннадия Филина, проект Transformer Станислава Глушенкова, Элла Хрусталёва и вокальный квартет Мама Jazz, NiMo Project Николая Моро, духовой оркестр МКЦ п/у Владимира Ермакова и певица Манана Оганян.

Зрителей ожидает невероятно позитивное творческое действо. В программе прозвучат мировые джазовые хиты, авторская музыка любимых артистов, и, конечно, захватывающие импровизации!

Муниципальный культурный центр, 6 февраля, 15.00.

Билеты в точках продаж и на сайте. Доступна покупка по «Пушкинской карте».