-5.2 C
Рязань
Четверг, 2 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

День рождения Playstation и первое смс-сообщение: что произошло 3 декабря?

7info7

7info рассказывает о событиях, произошедших в разное время 3 декабря.

3 декабря 1992 года отправлено первое СМС-сообщение

День рождения Playstation и первое смс-сообщение: что произошло 3 декабря?

Впервые идея обмена сообщениями возникла в 1984 году и была затем реализована группой инженеров, среди которых были Фридхельм Хиллебранд, Бернар Жильбер, Финн Тросбю, Кевин Холли, Иэн Харрис. Впервые система рассылки коротких сообщений была опробована в декабре 1992 года в Великобритании для передачи текста с персонального компьютера на мобильный телефон в сети GSM компании Vodafone, спустя год после появления стандарта GSM на европейском рынке. 3 декабря 1992 года программист Нил Папуорт отправил директору Vodafone Ричарду Джарвису первое в истории SMS-сообщение с текстом «Счастливого Рождества!»

3 декабря 1994 года Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation

День рождения Playstation и первое смс-сообщение: что произошло 3 декабря?

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,843ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img