День рождения Playstation и первое смс-сообщение: что произошло 3 декабря?

7info рассказывает о событиях, произошедших в разное время 3 декабря.

3 декабря 1992 года отправлено первое СМС-сообщение

Впервые идея обмена сообщениями возникла в 1984 году и была затем реализована группой инженеров, среди которых были Фридхельм Хиллебранд, Бернар Жильбер, Финн Тросбю, Кевин Холли, Иэн Харрис. Впервые система рассылки коротких сообщений была опробована в декабре 1992 года в Великобритании для передачи текста с персонального компьютера на мобильный телефон в сети GSM компании Vodafone, спустя год после появления стандарта GSM на европейском рынке. 3 декабря 1992 года программист Нил Папуорт отправил директору Vodafone Ричарду Джарвису первое в истории SMS-сообщение с текстом «Счастливого Рождества!»

3 декабря 1994 года Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation