«День Рахманинова» отметили в Рязанском театре кукол

В Рязанском театре кукол прозвучали «Симфонические танцы» и другие сочинения Сергея Рахманинова в исполнении автора. Музыку можно было услышать перед спектаклями, которые состоялись 1 и 2 апреля. Ее «механическим источником» стал автоматон Аделаида, установленный в фойе театра.

Повод и случай — особые. Театр присоединился к акции «День Рахманинова». Она была посвящена юбилею композитора и прошла по всей стране. 2023 год указом Президента объявлен Годом Рахманинова, а первого апреля исполнилось 150 лет со дня его рождения. Архивные записи предоставил Российский национальный музей музыки.



Композитор был блестящим пианистом. Современники шутили, что у него «десять рук по десять пальцев на каждой». Архивные записи позволяют в этом убедиться и вызывают трепет. И дело не только в технике. В эссе «О фортепьянном искусстве» Рахманинов пишет: «Не следует думать, что цель достигнута, если сыграны все ноты. В действительности это только начало. Необходимо сделать произведение частью самого себя». Буквально — вложить душу. Кто-то, а кукольники понимают, о чем идет речь.

Зрителям Рязанского театра кукол не привыкать к классике: ее нередко можно услышать в спектаклях, а Моцарт и вовсе выходит на сцену собственной персоной в постановках «Маленькая ночная серенада» и «Маленькие трагедии».

Среди сочинений Рахманинова, которые звучали в рамках акции были: Прелюдия g-moll, Прелюдию cis-moll, Концерт для фортепьяно с оркестром №2, Симфония №2, Рапсодия на тему Паганини, а так же 1 и 3 части «Симфонических танцев».