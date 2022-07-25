«День поля Рязанской области» завершился в Старожиловском районе.

В Рязанской области завершилась VI агропромышленная выставка-форум «День поля», – сообщает портал Рязанская область ВКонтакте.

В мероприятии участвовали 90 ведущих российских и зарубежных производителей техники и оборудования для животноводства, а также семян, средств защиты растений и удобрений.

Также состоялись I областная выставка-выводка племенных коров «Рязанские Зорьки» и IV областной конкурс механизаторов «Трактор-шоу».

Лучшим трактористом стал Евгений Журавлёв из Ряжского района. Он второй год побеждает в конкурсе, – отмечает портал. В августе Евгений представит регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства в Ленинградской области.