4 марта в церковном календаре отмечается день памяти святых Архиппа и Филимона, которых в народе называют Архипом и Филипом. Жизни и служение этих двух апостолов были неразрывно связаны, пишет 5-tv.ru.

По одной из версий, Архипп был сыном Филимона, а по другой — его братом. Оба были посвящены в епископы. Супруги Филимон и Апфия приняли крещение от апостола Павла и превратили свой дом в городе Колоссы в место собрания христиан. При императоре Нероне их семья была подвержена гонениям, и все трое были убиты.

В народе день святого Филимона прозвали Филей вешним. Это связано с традицией готовить разнообразные блюда и устраивать хлебосольное застолье из оставшихся припасов с прошлого года. Однако, в этот день лучше придерживаться определенных правил, чтобы не навлечь на себя беду. Например, нельзя нагружать себя изнурительной работой, проводить день в праздности и лени. Важно сохранять чистоту и не браниться, не выражаться нецензурно и не думать о плохом.

В день памяти Архипа и Филимона необходимо совершить доброе дело, подать милостыню, сделать пожертвование, накормить нищих или бездомных животных. Также традиционно пекут каравай, который посвящают солнцу и едят по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо людям. Съедают полностью, а оставшиеся крошки выносят на улицу и бросают за спину для птиц.

Существуют также приметы на 4 марта. Например, если в этот день будет снежный занос, то трава вырастет поздно. Встретить в лесу зайца-беляка означает, что снег еще выпадет. Если над домом пролетит чайка, то скоро начнется ледоход. Увидеть падающую звезду считается знаком несчастья, а солнечный день на 4 марта обещает урожайный год.