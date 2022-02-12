День памяти Никиты Новгородского 13 февраля: народные приметы и что нельзя делать

13 февраля православная церковь вспоминает святого Никиту Печерского. С юных лет он был затворником Киево-Печерской лавры. Его житие связано с чудесами исцеления. А однажды его молитва вызвала дождь с неба, который смог прекратить пожар.

В народе считалось, что святой Никита – заступник тех, кто борется с пожарами. Ему молились, чтобы предотвратить засуху и гибель урожая. Ещё его считали хранителем от молний и пожаров.

Если 13 февраля случался пожар, наши предки считали его происками огненных бесов и колдунов. По поверьям, святой Никита борется с ними.

Традиции и запреты 13 февраля

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Наши предки считали, что в день святого Никиты нужно проводить ритуал для поддержания добрых отношений между членами семьи. Чтобы в семье царили радость и любовь, нужно заговорить огонь в печи.

Сегодня ни в коем случае нельзя шить и взять. Можно «зашить» своё счастье.

Народные приметы 13 февраля

Если луна окружена багровым кругом, будет хороший урожай;

Дрова в печи шипят к потеплению;

Если птицы роются в снегу, ожидается сырая погода;