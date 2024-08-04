День памяти Бориса и Глеба 6 августа: почему нельзя спать на правом боку и нужно пересчитать все деньги

6 августа представители духовенства вспоминают преподобных Бориса и Глеба. Сыновья великого киевского князя были жестоко убиты и умерли в муках. Их почитают как чудотворцев-целителей.

Для дня памяти Бориса и Глеба существует много традиций и народных примет. Рассказываем, что можно делать в эту дату и что категорически нельзя.

Что можно и что нельзя делать?

6 августа запрещается работать. Ну а если от труда отказаться не получится, то лучше работать не в полную силу. В целом же лучше избегать физических нагрузок, под запретом даже уборка в доме. Лучше посвятите это время родным и близким, приготовьте угощения – пироги и блины, соберите дома гостей.

До восхода солнца пересчитайте все деньги, которые есть у вас. Этот ритуал сулит скорую прибыль и богатство.

Нельзя расчёсывать волосы старой расчёской. На него скапливается негативная энергия, которая может вызвать болезни и принести несчастья.

Не стоит спать на правом боку в ночь на 6 августа. Это может привести к проблемам в семье.

Народные приметы 6 августа

Кукушка низка летает – к дождю;

Мухи начали жужжать ранним утром – к солнечной погоде;

Домашние птицы прячутся в сарай – жди ненастья;

Роса до полудня – к грозе;

Пауки паутину плетут к хорошей погоде.

Народные традиции

Считалось, что ко дню памяти Бориса и Глеба поспевал хлеб. Крестьяне просили преподобных помощи в его уборке, а также приступали к сбору ягод черёмухи.

6 августа заготавливали берёзовые веники для бани. Выбирали деревья с ниспадающими ветвями или совсем молодые деревца.

Хорошей традицией в этот день считались гуляния по росе с утра. А вот после этого дня от ранних прогулок по полянам босиком отказывались. Считалось, что холодная роса может навредить.