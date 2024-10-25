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День Иверской иконы: запреты и традиции дня 26 октября

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Алексей Самохин
Изображение от pvproductions на Freepik

26 октября отмечается день принесения в Москву Иверской иконы Божьей Матери. Считается, что эта икона помогает тем, кто раскаялся в своих грехах и плохих поступках. Ей молятся о душевном утешении и о приумножении достатка. В народе этот день называли «Банником», пишет aif.ru.

Что такое Иверская икона Богоматери?

Иверская икона Божьей Матери считается одной из самых чудотворных. Она хранится на Афоне. В IX веке икона находилась в доме благочестивой вдовы в городе Никея. Когда в её дом пришли воины, один из них ударил икону, и из нее потекла кровь. Вдова, чтобы защитить святыню, заплатила воинам и попросила их уйти до утра. Ночью она с сыном опустила икону в море. Икона, стоя вертикально, начала своё путешествие по воде и чудесным образом прибыла к Афону.

Монахи увидели над водой огненный столп, который указал им на икону. Когда её хотели поместить в храм, она неоднократно перемещалась к воротам обители, пока, наконец, Богоматерь через сон не поведала монаху Гавриилу Грузину, что хочет быть не просто хранимой, а Хранительницей монастыря. Икону оставили над воротами, как она и «выбрала».

Со временем слухи о чудесах, происходивших вокруг иконы, дошли до России. Патриарх Никон, тогда ещё архимандрит Новоспасского монастыря, попросил архимандрита Иверского монастыря на Афоне Пахомия, который был на Руси, прислать список иконы. В 1648 году этот список был торжественно встречен в Москве и тоже прославился многими чудесами.

Что нужно делать 26 октября 2024 года?

  • Сходить в храм и помолиться перед образом Богоматери.
  • Это хороший день для того, чтобы заняться ремонтом в ванной или бане, либо хотя бы провести там уборку.
  • Поменять постельное и нательное белье.
  • Хорошо попариться в бане или просто тщательно вымыться.

Что нельзя делать 26 октября 2024 года?

  • Ругаться.
  • Обижаться.
  • Унывать.
  • Заниматься тяжелой физической работой.
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