Дело убийцы и насильника двух девочек в Рыбинске вернули в Генпрокуратуру

Рыбинского маньяка Виталия Молчанова, растерзавшего двух малолетних девочек в сентябре 2020 года, признали вменяемым, пишут ЯРНОВОСТИ.

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Как стало известно, ранее к убийце и насильнику детей хотели применить принудительные меры медицинского характера.

Однако после очередной экспертизы было принято решение вернуть дело для устранения препятствий его рассмотрения в Генеральную прокуратуру.

Таким образом, маньяка ждет реальное наказание сразу по нескольким статьям, тогда как до этого он не проходил по делу обвиняемым из-за его предполагаемой «невменяемости».