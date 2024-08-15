Дело подрывника Сидики* завершат после получения результатов экспертиз

Следствие планирует завершить расследование уголовного дела против гражданина России и Италии Руслана Сидики (включённого в список экстремистов и террористов РФ) после получения результатов ключевых экспертиз, включая проверку его вменяемости. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.
Защита Сидики уточнила ТАСС, что если в деле не появятся новые эпизоды, то после получения оставшихся результатов экспертиз расследование будет завершено.
Ранее сообщалось, что Сидики признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.
Также сообщалось, что Сидики попросил отправить его на СВО. Однако его защита позже опровергла это заявление, уточнив, что в связи с обвинениями в особо тяжких преступлениях террористической направленности Сидики не может рассчитывать на участие в специальной военной операции.
По данным Следственного комитета, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на участке железной дороги между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.
*включён в список экстремистов и террористов РФ.