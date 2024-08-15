Дело подрывника Сидики* завершат после получения результатов экспертиз

Следствие планирует завершить расследование уголовного дела против гражданина России и Италии Руслана Сидики (включённого в список экстремистов и террористов РФ) после получения результатов ключевых экспертиз, включая проверку его вменяемости. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

«В ходе расследования дела против Сидики была назначена судебная психиатрическая экспертиза, а также две комплексные криминалистические взрывотехнические, одна лингвистическая и одна бухгалтерская экспертизы, результаты которых пока не получены. Всего было проведено около 40 экспертиз. Завершение расследования невозможно до получения заключений по этим пяти экспертизам, которые необходимы для окончательной правовой оценки действий обвиняемого, а также для выполнения других следственных действий», — указано в документе.

Защита Сидики уточнила ТАСС, что если в деле не появятся новые эпизоды, то после получения оставшихся результатов экспертиз расследование будет завершено.

Ранее сообщалось, что Сидики признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.

Также сообщалось, что Сидики попросил отправить его на СВО. Однако его защита позже опровергла это заявление, уточнив, что в связи с обвинениями в особо тяжких преступлениях террористической направленности Сидики не может рассчитывать на участие в специальной военной операции.

По данным Следственного комитета, 11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на участке железной дороги между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

*включён в список экстремистов и террористов РФ.