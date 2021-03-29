Дело подростков, жестоко избивших женщину-таксиста, передано в суд

В Новосибирске передано в суд уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя и трёх его несовершеннолетних знакомых, напавших на женщину-таксиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Молодых людей обвиняют по ч.4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершённое группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). Максимальное наказание по этой статье – до 12 лет.

Старшего также будут судить по ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления.

По версии следствия, 4 декабря 2020 года 23-летний молодой человек предложил двум 15-летним и одному 16-летнему знакомому покататься по городу на машине. Ночью на улице Одоевского нетрезвый квартет жестоко избили женщину-таксисту, нанеся не менее 20 ударов ногами и руками по голове и телу. Затем угнали припаркованный у продуктового магазина автомобиль Honda Fit.

Некоторое время молодые люди ездили по Первомайскому району, но затем врезались в сугроб, после чего были задержаны сотрудниками ГИБДД.

По ходатайству следствия, все подозреваемые были помещены под стражу. Один из 15-летних обвиняемых ранее был судим и осужден приговором суда 27.11.2020 года к условному сроку за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Уголовное дело передано в суд.