Дело об убийстве тюменской школьницы могут передать в другой суд

Председатель Тюменского облсуда рассмотрит заявление о самоотводе судьи по делу об убийстве школьницы в 2021 году и ходатайство потерпевшей стороны об изменении территориальной подсудности, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Преступление произошло в Тюмени в 2021 году. Девочка ушла гулять из дома на улице Судостроителей 30 июня не вернулась, 19 августа Следственный комитет заявил о найденном у озера Оборочное пакете с ее телом, в качестве подозреваемого был задержан 40-летний Виталий Бережной. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами с тела убитой.

Как сообщал СК, на допросе Бережной признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, заманил в квартиру девочку, связал скотчем, изнасиловал и задушил, а коробку с телом спрятал на берегу озера. По данным СК, до этого фигурант несколько дней хранил тело убитой в холодильнике. Дело в суде рассматривается с участием присяжных.

«В Тюменском облсуде продолжается процесс по уголовному делу в отношении Виталия Бережного. В судебном заседании рассмотрено ходатайство потерпевшей об изменении территориальной подсудности, а также самоотвод, заявленный судьей Натальей Жуковой. В связи с заявленным самоотводом и для рассмотрения ходатайства потерпевшей об изменении территориальной подсудности уголовное дело направлено председателю Тюменского областного суда (ст. 35 УПК РФ)», – информирует пресс-служба.

Облсуд в июле заявил о роспуске коллегии присяжных из-за нарушения ими тайны совещательной комнаты, рассмотрение дела должно начаться заново. Первое заседание было назначено на 13 сентября, но не состоялось из-за неявки адвоката. Относительно самоотвода судьи знакомый с ситуацией источник пояснил, что по УПК РФ она не может снова участвовать в процессе.