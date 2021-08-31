Дело об убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой направили в суд

В Рязани направили в суд дело об убийстве журналистки «Рязань.Лайф» Жанны Шепляковой. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Напомним, все произошло 15 января 2021 года. Между главным редактором рязанского портала и ее мужем произошел конфликт. В ходе ссоры мужчины нанес жене множественные ножевые ранения, от которых последняя скончалась. После совершения преступления подозреваемый скрылся, забрав с собой детей.

Мужа убитой Жанны Шепляковой задержали 16 января в Тверской области. Его сразу поместили под стражу.

Следователи выяснили, что между супругами неоднократно происходили ссоры на почве ревности. Коллеги убитой рассказали, что муж даже поднимал на нее руку. В последние месяцы пара жила раздельно и готовилась к разводу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Мужчина полностью признал свою вину. Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Ранее подруга Жанны Шепляковой рассказала, что убитая боялась своего мужа.