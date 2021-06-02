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Среда, 2 июня, 2021
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Дело о попытке убийства семьи в Рязани передано в суд

7info
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Следователи завершили расследование уголовного дела о попытке убийства 26-летней рязанки, её 5-летнего сына и 69-летнего деда. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п.п.«а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ. Обвиняемым по нему проходит 25-летний житель Московской области. По версии следствия, мужчина приехал в гости к рязанке, с которой познакомился в интернете. Ночью 16 сентября 2020 года после ссоры с женщиной он напал на неё. Сначала ударил хозяйку квартиры молотком по голове, затем нанёс более 40 ножевых ударов в голову, шею и туловище. Затем обвиняемый нанёс не менее 15 ударов ножом живущим в квартире дедушке и внуку, похитил сотовые телефоны, деньги, после чего сбежал. 

К счастью, пострадавшие выжили благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. 

Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

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