Дело мужчины, избившего знакомого бутылкой, передано в суд

Дело жителя Михайлова, обвиняемого в причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ), направлено прокурором в суд.

В ходе предварительного расследования установлено, что в мае 2024 года обвиняемый, находясь в гостях у знакомых в Михайловском районе, в результате конфликта нанес потерпевшему несколько ударов по голове стеклянной бутылкой, причинив телесные повреждения.

Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.