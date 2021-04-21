Дело касимовской чиновницы передано в суд

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Передано в суд уголовное дело начальницы управления капстроительства и ЖКХ администрации Касимова, обвиняемой в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

По версии следствия, в 2020 году Касимов получил 5 миллионов рублей на софинансирование ремонта сквера имени Пушкина. Мероприятия проводилось в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В ноябре-декабре прошлого года обвиняемая подписала акты о приёмке работ, при этом она знала, что подрядчик их полностью не выполнил. Стоимость невыполненного благоустройства превысила 2 миллиона рублей.