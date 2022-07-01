Дело экс-мэра Рязани Карабасова поступило в суд для нового рассмотрения

В Советский районный суд Рязани 30 июня поступило для нового рассмотрения дело о «площадке-призраке» в Лесопарке. Информация об этом появилась на сайте суда.

Обвиняемыми по делу проходят экс-мэр Рязани Сергей Карабасов, бывший начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалёв, директор фирмы-подрядчика ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов.

Напомним, рязанская журналистка рассказала президенту Путину о том, что в Лесопарке нет оплаченной из бюджета игровой площадки стоимостью 5 миллионов рублей. Президент поручил разобраться.

Администрация Рязани рассказала, что площадка есть, часть её установлена в сквере Рязанского кремля. Тем не менее, следствие посчитало, что Карабасов виновен в растрате. Чиновника приговорили к 5 годам колонии и штрафу. Также были наказаны Ковалёв и Пузанов. Рязанский областной суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Рассматривать дело теперь будет судья Тюрин Ю. Н.