Делимся подробностями информационного тура по Египту

15 октября в Instagram-аккаунте — аккаунте «7 info» состоялся эфир с менеджером туристического агентства «МК- тревел» Ольгой Полшковой, которая вернулась из тура по Египту.

В беседе с главным редактором Надеждой Майоровой она убедила собеседницу в том, что эту колоритную страну обязательно нужно внести в график путешествий.

Вопросы к эфиру задавали читатели блога. Среди самых интересных, на наш взгляд, были следующие:

— Правда ли, что когда катают на верблюдах, сажают на них бесплатно, а вот за спуск уже берут деньги? Какие ещё развлечения такого рода есть в Египте для туристов?

— Если пройдена вакцинация не Спутником V, а Спутником Лайт, можно ли лететь без ПЦР?

— Ее самые очевидные, но достойные внимания достопримечательности?

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