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Пятница, 15 октября, 2021
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Делимся подробностями информационного тура по Египту

7info7

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15 октября в Instagram-аккаунте  — аккаунте  «7 info» состоялся эфир с менеджером туристического агентства «МК- тревел»  Ольгой Полшковой, которая вернулась из тура по Египту.

В беседе с главным редактором  Надеждой Майоровой она убедила собеседницу в том, что эту колоритную страну  обязательно нужно внести в график путешествий.

Вопросы к эфиру задавали читатели блога. Среди самых интересных, на наш взгляд, были следующие:

 — Правда ли, что когда катают на верблюдах, сажают на них бесплатно, а вот за спуск уже берут деньги? Какие ещё развлечения такого рода есть в Египте для туристов?

 — Если пройдена вакцинация не Спутником V, а Спутником Лайт, можно ли лететь без ПЦР?

 — Ее самые очевидные, но достойные внимания достопримечательности?
Стало интересно? Тогда смотрите эфир в  нашем  Instagram-аккаунте .

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