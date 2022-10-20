Делегация Рязанской области участвует в форуме «Сделано в России»

В Международном экспортном форуме «Сделано в России» участвует делегация Рязанской области во главе с заместителем председателя правительства региона Юлией Шваковой.

Международный экспортный форум «Сделано в России» проводится с 2012 года и является главным экспортным форумом страны. На нем определяются главные направления развития экспорта и международного сотрудничества, меры поддержки российских производителей. В работе Форума принимают участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, региональных центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений.

Программа Форума посвящена главным вызовам нового времени, вопросам обеспечения экономического суверенитета России, координации работы государства и бизнеса по достижению национальных целей развития страны, одной из которых является увеличение объёмов экспорта.

Делегация Рязанской области приняла участие в пленарном заседании на тему «Экономика перемен. Создавая новую географию экспорта».

В своём выступлении председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в этом году экономика страны столкнулась с серьёзными вызовами, в том числе во внешней торговле.

В ходе форума представители Рязанской области обсудят актуальные вопросы экспорта и импорта, проработают возможные варианты их решения, обменяются опытом и мнениями с коллегами из других регионов и федеральными экспертами.

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