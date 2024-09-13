Делегация Рязанской области принимает участие в Международном культурном форуме

Делегация региона принимает участие в Х Международном форуме объединенных культур, который проходит в Санкт-Петербурге под патронажем Президента Российской Федерации В.В. Путина.

В состав рязанской делегации, которую возглавил заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин, входят и.о. министра культуры Елена Васильева, а также руководители учреждений культуры региона.

Основная тема форума в этом году – «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Ведущие российские и зарубежные деятели культуры и искусства, представители бизнес-сообщества и органов власти обмениваются идеями, обсуждают тенденции и актуальные вопросы развития современной культурной среды. В числе других проходят мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ.

Представители делегации Рязанской области посетили пленарное заседание, на котором выступил Президент России В.В. Путин. Глава государства подчеркнул: «Мы в России с главными для нас ценностями определились, закрепили их в Основном законе страны, в Конституции. Защищаем эти ценности и всех, кто их разделяет, кто, так же как и мы, считает священным право людей говорить на родном языке и хранить веру отцов, жить в гармонии с природой, по ее естественным законам. Результат этих усилий безо всякого преувеличения определит и будущее мироустройство, и перспективы культуры. Мы убеждены, что она должна и может существовать без грубого вмешательства, без так называемой культуры отмены, то есть отмены самой культуры».

Члены рязанской делегации приняли участие в панельных дискуссиях, посвященных проблемам внедрения искусственного интеллекта, развития современного театра, создания школ креативных индустрий, использования исторических зданий для размещения современных музеев, круглых столах и открытых диалогах на актуальные темы.