Делегация Рязанского драмтеатра поделилась впечатлениями о поездке в Индонезию

22 апреля в Рязанском театре драмы прошла пресс-конференция по итогам поездки делегации учреждения на международный культурно-просветительский фестиваль «Слово о русском сердце» в Индонезию. Проходил он с 13 по 15 апреля. В рамках события индонезийскому зрителю были показаны сказка «Волшебные сны Кузьмы» и премьерный спектакль-променад «Коротко о Рязани».

Работа проекта «Слово о русском сердце» была приурочена к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией, а также к 100-летию Россотрудничества. Именно благодаря нерушимым и важным договорённостям Рязанскому драматическому театру выпала возможность выступить на сцене Universitas Nasional в Джакарте с двумя своими постановками, одна из которых — спектакль-променад «Коротко о Рязани» — создавалась совместно с АНО «Место действия». Также было подписано партнерское соглашение о взаимодействии.

Сотрудники Драмтеатра охотно поделились эмоциями от поездки.

«Индонезия — как дети. Очень яркие эмоции. У нас есть фотографии того, как люди в зале реагировали, и это очень ценно» — отметил директор Театра драмы Семён Гречко. Реклама

Рассказано было множество увлекательных историй, начиная острыми политическими вопросами во время официальной части фестиваля и заканчивая встречей с индонезийцем, который возглавляет маленький русский театр и мечтал поступить в ГИТИС. Наконец, на уровне желаемого и, мы будем надеяться, в скором времени реализуемого делегация анонсировала визит театра во Вьетнам.

Что касается спектакля-променада «Коротко о Рязани», он представляет собой театрализованно-цифровую экскурсию по нашему любимому городу и затрагивает самые важные исторические эпизоды, сказания и элементы нашей идентичности. Евпатий Коловрат, Иван Павлов и Сергей Есенин, история Петра и Февронии, рязанское зодчество — деревянное и кружевное, калинник и грибы с глазами — всё это нашло отражение в прогулке, наполненной артистизмом, юмором и искренней любовью к нашей земле. И пусть создавался спектакль в первую очередь для индонезийского зрителя, в нём можно обнаружить и такие детали, которые далеко не всем рязанцам известны. Резюмируя, участие Драмтеатра в проекте выдалось продуктивным и ярким — всё, как обычно.

Полина Иманова