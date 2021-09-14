Дедушку из Тувы, который надругался над своей 4-летней внучкой, отправили в тюрьму

В Республике Тыва приговорили к 12 годам колонии строгого режима 57-летнего мужчину, который совращал свою 4-летнюю внучку. Об этом сообщают в региональном СК.

Сам инцидент произошёл 14 августа 2019 года. По данным следствия, мужчина выпил много спиртного и начал приставать к своей внучке, с которой они на тот момент были одни в квартире. К счастью, в это время пришёл отец девочки, который вызвал полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. На текущий момент педофил отправлен в колонию строгого режима на 12 лет.