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Вторник, 14 сентября, 2021
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Дедушку из Тувы, который надругался над своей 4-летней внучкой, отправили в тюрьму

Александр Ильин
Дедушку из Тувы, который надругался над своей 4-летней внучкой, отправили в тюрьму

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В Республике Тыва приговорили к 12 годам колонии строгого режима 57-летнего мужчину, который совращал свою 4-летнюю внучку. Об этом сообщают в региональном СК. 

Сам инцидент произошёл 14 августа 2019 года. По данным следствия, мужчина выпил много спиртного и начал приставать к своей внучке, с которой они на тот момент были одни в квартире. К счастью, в это время пришёл отец девочки, который вызвал полицию. 

Правоохранители возбудили уголовное дело. На текущий момент педофил отправлен в колонию строгого режима на 12 лет. 

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