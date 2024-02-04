Деда обвиняют в изнасиловании 7-летней внучки в Якутии

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в изнасиловании внучки. Подробности сообщила пресс-служба регионального Следкома.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, преступление совершено летом 2020 года, когда 7-летняя внучка гостила у дедушки. Обвиняемый вывез ребёнка в отделённую местность и совершил действия сексуального характера.

О случившемся девочка смогла рассказать матери только в 2023 году, вернувшись домой. После этого деда задержали и отправили в СИЗО.

Мужчина вину не признаёт, заявляет, что его оговорили внучка и родственники. Несмотря на это, следствие посчитало преступление доказанным, дело передали в суд.