Дед сжег полуторогодовалого внука в печке в Курганской области

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Курганский суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве своего внука, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 10 января в селе Бутырском. По версии следствия, пьяный осужденный присматривал за своим полуторагодовалым внуком.

Дед посадил ребенка на качели. Вскоре малыш выпал из них и потерял сознание. Тогда мужчина решил скрыть этот факт. Для этого он закинул внука в раскаленную печь и запер задвижку. В итоге потерпевший скончался от полученных ожогов.

Злоумышленника приговорили к 19 годам колонии строгого режима.