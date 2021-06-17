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Четверг, 17 июня, 2021
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Дед сжег полуторогодовалого внука в печке в Курганской области

Никита Брыкин
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Курганский суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве своего внука, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла 10 января в селе Бутырском. По версии следствия, пьяный осужденный присматривал за своим полуторагодовалым внуком.

Дед посадил ребенка на качели. Вскоре малыш выпал из них и потерял сознание. Тогда мужчина решил скрыть этот факт. Для этого он закинул внука в раскаленную печь и запер задвижку. В итоге потерпевший скончался от полученных ожогов.

Злоумышленника приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

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