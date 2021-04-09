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Пятница, 9 апреля, 2021
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Дата отключения отопления в липецких домах станет известна 12 апреля

Елена Лобанова

В понедельник, 12 апреля, в Липецке рассмотрят вопрос о завершении отопительного сезона. Все из-за повышения температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии. 

Синоптики предупредили, что в эти выходные ночью будет держаться отрицательная температура. Однако уже с 13 апреля столбики термометров поднимутся до +17…+20 градусов. 

— Тепло пока может смениться резким похолоданием. В таком случае нам вновь придется подключать дома к системе теплоснабжения. Дабы избежать такого поворота событий, мы продолжим следить за погодой, — подчеркнули в городском департаменте ЖКХ. 

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, серьезных похолоданий в Липецке пока не ожидается. 

Напомним, тепло липчанам дали 19 октября 2020 года. А в прошлом году отопительный сезон в областном центре завершился 29 апреля.

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