Четверг, 5 октября, 2023
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Дана Борисова рассказала о многочисленных любовниках и 9 абортах

7info
Дана Борисова, фото: t.me/danaborisova76

Телеведущая Дана Борисова рассказала «Московскому Комсомольцу» шокирующие подробности своей жизни.

На откровенный разговор с журналистами Борисова пошла после консультации с психологом. По её словам, интервью даётся, чтобы уберечь от подобных ошибок других женщин.

— Самыми шокирующими моментами беседы оказались подробности о том, что Дана долгие годы была любовницей известного мужчины и за ее плечами огромное количество прерванных беременностей, — отмечает МК.

Борисова рассказала, что долгое время встречалась с женатыми мужчинами, которые изменяли с ней своим жёнам. До 30 лет, когда Дана осознала, что хочет ребёнка, у неё было 9 выкидышей. Все она спровоцировала сама.

Тогда Борисова не считала, что совершает убийство. Пару раз рассказывала о беременности мужу, мужчина умолял телеведущую оставить ребёнка. Также оставить ребёнка просил любовник, обещавший финансовую поддержку.

По словам Борисовой, в романах с женатыми мужчинами привлекала финансовая помощь. Семерым об абортах девушка не рассказывала.

— Особого сожаления и чувства вины я не испытываю. Уверена, что меня осудят, скажут, что я убила детей. Теперь я сама поняла, что это была ошибка. Страшная ошибка, — цитирует Дану МК.

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